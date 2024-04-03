ميناء دمياط يستقبل 43 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة، منها السفينة (ANTIGONI) والتى ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ66 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتى ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30246 طنا تشمل : 750 طن مولاس و6712 طن رمل صب و 7925 طن يوريا صب و75 طن يوريا معبأ و6400 طن أسمنت معبأ و1729 طن كسب فول صويا و 6655 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38773 طن تشمل: 19638 طن قمح و9000 طن خردة و8745 طن حديد و400 طن مولاس و 990 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 424 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 648 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5538 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62779 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144980 طنًا.



كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3732 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، و1 قطار بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدما متجة إلى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5598 شاحنة .