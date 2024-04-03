مياه الشرب بالبحر الأحمر تناشد أهالى بعض مناطق الغردقة بإلغاء الخزانات الأرضية

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم فريق التوعية والعلاقات العامه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، لجان لمناشدة وتوعية الأهالى بعدة مناطق متفرقة شمال مدينة الغردقة منها أهالي مناطق مبارك 11 و12 و13 و14 وعمارات ستار بالغاء الخزانات الأرضية واستخدام خزانات بلاستيكية بغطاء محكم فوق الأرض.

وأكدت الشركة فى بيان لها أنه سيتم إلغاء الخزانات الأرضية الخرسانية أسفل الأرض لضمان المحافظة علي جودة مياه الشرب وذلك اعتبارا من 20 أبريل الجارى.

كما قام فرق التوعية بتوزيع مطبوعات وملصقات لأهالي هذه المناطق حيث سيتم قطع المياه عن الخزانات الأرضية الخرسانية، وذلك طبقا لتوصيات لجنة الإصحاح البيئي والمكافحة المتكاملة من وزارة الصحة.