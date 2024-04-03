موهبة صاعدة فى دولة التلاوة.. أنشودة "حسن البرايا" لمحمد صاحب المركز الثانى بمسابقة بورسعيد الدولية

الشرقية – إيمان مهنى

موهبة صاعدة فى دولة التلاوة، هو الطفل محمد البكرى ابن محافظة الشرقية، الحاصل على المركز الثانى بمسابقة بورسعيد الدولية فى مجال الإنشاد، صوته يحاكى كبار القراء مثل الشيخ محمد يحيى الشرقاوى، الشيخ عبدالفتاح الطاروطى، والشيخ محمد الشحات أنور.

يقول محمد محمد بكرى 10 سنوات ابن قرية العاصى التابعة لمركز كفر صقر، تلميذ بالصف الرابع الابتدائى، بدأت حفظ القرآن الكريم فى سن صغير على يد أحد المشايخ بالقرية، واخترت الالتحاق بالتعليم الأزهرى، مثل أشقائى الأكبر منى.

مضيفا لاحظت والدتى شغفى بالأناشيد وترديدها باستمرار، وعملت على تنمية موهبتى، بجانب حفظ وتلاوة القرآن، والتحقت بمعهد الطاروطى بالزقازيق لإعداد الدعاة والمبتهلين، والذى تعلمت فيه الكثير من المقامات الصوتية وأخلاق القارئ والأناشيد.

وأشار إلى أنه تقدم لمسابقة بورسعيد الدولية 2024، فرع الإنشاد والابتهال، وكانت منافسة قوية مع الأطفال المتقدمين، ولكن بتوفيق الله حصل على المركز الثانى، حيث نافس بأنشودة "كل الحسن فى البرايا"، التى لاقت استحسان لجنة التحكيم، لافتا أنه سبق وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات على مستوى المركز والمحافظة.

ويقول والد الطفل محمد البكرى، فخور بتفوق محمد فى مسابقة بورسعيد الدولية، مؤكدا أنه سيظل يدعمه فى مسيرته، لتحقيق كل طموحه هو وأشقاءه، لافتا أنه اختار القرآن الكريم طريقا لأبنائه تنفيذا لرؤية عقب زواجه وقبل أنجابهم، فبدأ تحفيظ الأربعة القرآن الكريم وهم فى عمر صغير، فالأكبر فارس وهو طالب بالثانوى الأزهرى وإسلام طالب بالشهادة الإعدادية الأزهرية خاتما القرآن الكريم، وأحمد بالتعليم العام حافظ ثلث القرآن، بالإضافة إلى محمد.