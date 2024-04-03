موريتانيا تدعو للعمل الجاد لوقف إطلاق النار فى غزة

بيشوى رمزى

قال مندوب موريتانيا لدى جامعة الدول العربية سيدي عبد الله الدية، إن الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين يأتي في ظروف استثنائية في ظل إصرار إسرائيل على ارتكاب جرائمها في قطاع غزة، مع دخول الحرب شهرها السابع، في ظل رفض تام لارادة المجتمع الدولي.

وشدد، خلال اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، على ضرورة العمل الجاد للوقف الفوري لإطلاق النار مع توصيل المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، معتبرا ان ما يحدث يمثل محاولة لتجويع سكان القطاع في لحظة حرجة للغاية.



