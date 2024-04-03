اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2024 01:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مقتل شخص بدار السلام بسبب افتراش بضاعة أمام منزل

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:50 م
مقتل شخص بدار السلام بسبب افتراش بضاعة أمام منزل جثه -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالقاهرة، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين "شخصين" أحدهما توفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم، ومالك فرش إكسسوارات بدائرة القسم لقيام الأخير بافتراش بضاعته أمام مسكن أحدهما، حيث قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض، فقام الأخير بإطلاق عيار خرطوش، مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين، وبحوزتهما فرد خرطوش محلى- سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار اليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مقتل أحد الأشخاص

مقتل شخص فى مشاجرة

أجهزة وزارة الداخلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة