مقتل شخص بدار السلام بسبب افتراش بضاعة أمام منزل

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالقاهرة، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين "شخصين" أحدهما توفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم، ومالك فرش إكسسوارات بدائرة القسم لقيام الأخير بافتراش بضاعته أمام مسكن أحدهما، حيث قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض، فقام الأخير بإطلاق عيار خرطوش، مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين، وبحوزتهما فرد خرطوش محلى- سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار اليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.