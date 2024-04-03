مطار العريش يستقبل 730 طائرة نقلت مساعدات ووفود لغزة

العريش - محمد حسين

استقبل مطار العريش بشمال سيناء 730 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية لقطاع غزة منذ 12 أكتوبر الماضي الماضى.

وأفادت بيانات حركة مطار العريش أن المطار هبطت علي أرضه 730 طائرة حملت أكثر من 16 ألف طن، بينها 595 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و135 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.