مصرع شاب انهارت عليه حفره أثناء البحث عن النحاس شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة معدات حى شرق من انتشال جثة شاب انهارت عليه حفرة داخل أرض شركة النحاس المصرية فى منطقة حجر النواتية شرق المدينة أثناء تنقيبه على كابلات نحاس.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب، بلاغا يفيد بانهيار حفرة على أحد الأشخاص واحتجازه داخلها، وذلك أثناء تنقيبه على كابلات نحاس داخل شركة النحاس حجر النواتية.

وعلي الفور توجه رئيس حى شرق الإسكندرية اللواء أحمد حبيب، ترافقه معدات الحى وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف وقوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين انهيار حفرة على شاب يبلغ من العمر 30 عاما ويدعى " ال .ص.ا " ويقيم بدائرة قسم شرطة رمل ثان بالسيوف، احتجز داخل الحفره، التى انهالت عليه أثناء تنقيبه على أسلاك النحاس خلسه داخل أرض شركة النحاس بحجر النواتية التابعة لحى شرق.

وقامت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية بمعاونة معدات حى شرق بمحاولة استخراج الشاب حى وعند انتشاله بعد عده ساعات كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.