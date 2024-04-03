محافظ سوهاج يسلم عمال النظافة كراتين مواد غذائية بنادى المحليات

سوهاج عمرو خلف

حرص اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، على مشاركة 150 عامل من عمال النظافة بالوحدات المحلية، حفل الإفطار الجماعي "إفطار جبر الخواطر"، والذي أقيم بنادي محليات سوهاج بمدينة ناصر، تحت رعاية أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن .

حضر حفل الأفطار كل من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركز سوهاج، وحي شرق، وحي الكوثر، وعدد 150 عاملا من عمال النظافة.

وهنأ محافظ سوهاج الحضور بالشهر الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً تقديره لكل عمال النظافة والتجميل الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وأمانة، مشيرا إلى أهمية عملهم الذي يبرز الوجه الجمالى والحضاري للمحافظة، والتى تشهد شوارعها خطة تطوير وتجميل تليق بعراقة وأصالة المحافظة أمام أهلها، وأمام الزائرين.

وعلى هامش حفل الافطار تم تسليم العمال "كرتونة مواد غذائية، وعلبة حلوى العيد، ومبلغ مالي عيدية" لكل عامل، وعبر العمال عن سعادتهم بالأجواء وحفل الافطار موجهين الشكر للمحافظ على مشاركته فعاليات اليوم.