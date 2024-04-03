محافظ جنوب سيناء يبحث تنظيم معرض لوحات فنية عالمية في إطار تنشيط السياحة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الفنانة العالمية "كارولينا بسكاري"، حيث تناول اللقاء بحث تنظيم معرض للوحات الفنية العالمية داخل مقر مبنى المحافظة بشرم الشيخ.

من جانبه رحب محافظ جنوب سيناء بفكرة المعرض ودعوة ومشاركة من جنسيات مختلفة لتنشيط السياحة العالمية في مدينة شرم الشيخ ، ووافق على إقامة المعرض في نهاية شهر أبريل الحالي ودعوة معظم الجنسيات وخصوصا السائح الأيطالي وتنشيط وعودة السياحة الإيطالية في شرم الشيخ.



وأشاد المحافظ بالجهود الذي يقوم به "أوجينيو برياتوني" وزوجته لدعم السياحة الإيطالية وتوطيد العلاقات المصرية الإيطالية.

من جانبها هنأت الفنانة التشكيلية محافظ جنوب سيناء علي حصوله علي جائزة رجل العام "AFASU" الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم ، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الاتحاد الإفريقي.