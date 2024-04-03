محافظ بورسعيد يوقع منحة من بنك الاستثمار الأوروبى قيمتها 10.6 مليون جنيه

بورسعيد محمد فرج

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بروتوكول عقد مشروع تطوير حى الضواحى 4 بين محافظة بورسعيد وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة تمويل من الاتحاد الاوروبى مفوضة لبنك الاستثمار الاوروبى بمبلغ 10.6 مليون جنيه لاحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بوفد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوجه بالشكر للرئيس التنفيذي للجهاز على جهود التعاون المستمر والمثمر في العديد من المجالات، لافتا إلى أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من مشروعات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في العديد من المجالات، خاصة في مجال مشروعات الشباب الصناعية، متطرقا للحديث عن تجربة بورسعيد الرائدة في مجال المشروعات الصناعية الصغيرة و المتوسطة والمتناهية الصغر في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، والتي ساهمت في دعم الصناعة المحلية و توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، كما ساهمت في جعل صغار الشباب المستثمرين من كبار رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط ، متمنيا أن يكون التعاون دائما في صالح أبناء بورسعيد ويحقق مزيد من التنمية والتقدم للمحافظة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذا لا يعد التعاون الأول مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. حيث أن التعاون مستمر مع الجهاز منذ 2019 و سبق تنفيذ مشروعات بقيمة 51.2 جنيه، تنقسم الى ترميم وصيانة عدد 4 مدارس ومركز شباب القابوطى بقيمة 18 مليون جنيه واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بقيمة 33.2 مليون جنيه.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "شركاء النجاح" يبرز إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في العديد من المجالات، مؤكدا أن محافظة بورسعيد كانت حريصة على تطوير ورفع كفاءة المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين فى مختلف المجالات وعلى راسها مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.



محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تنمية المشروعات والوفد المرافق.