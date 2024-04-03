اليوم السابع
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محافظ المنوفية: تبطين 82 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الأربعاء، 03 أبريل 2024 01:58 م
محافظ المنوفية: تبطين 82 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تبطين الترع - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر

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تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن هناك متابعات دورية وميدانية لتنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بنطاق مركزي أشمون والشهداء بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.

وأشار محافظ المنوفية أن العمل جاري علي قدم وساق في تأهيل وتبطين عدد 82 ترعة بنطاق مركزي أشمون والشهداء ، حيث تم الإنتهاء من تبطين أكثر من 85 كم لعدد 28 ترعة متنوعة بقري مركز الشهداء وبنسبة إنجاز 96% ، وكذا تبطين ما يزيد عن 150 كم لعدد 54 ترعة بنطاق شرق وغرب مركز أشمون بنسبة تنفيذ 75 %.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف التواجد الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة للإسراع في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة.







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