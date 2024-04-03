محافظ الفيوم يتفقد القافلة الطبية لذوى الهمم بمدرسة التربية الفكرية

الفيوم - رباب الجالى

سلم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، سماعات الأذن لضعاف السمع من تلاميذ مدارس التربية الفكرية بالفيوم، كما تفقد القافلة الطبية للكشف على ذوى الهمم وأسرهم بمدرسة التربية الفكرية، خلال الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، بالتعاون مع محافظة الفيوم.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وسارة عادل مدير عام مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، والدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، والدكتورة ياسمين محمود مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.



خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم الشكر لمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، على دورها المجتمعى المهم، والذى تعمل من خلاله بالتعاون مع المحافظة، لرعاية إبنائنا من ذوى الهمم بمدارس التربية الفكرية، بجانب رعاية الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على دور أولياء الأمور فى رعاية أبنائهم أصحاب القدرات الخاصة.



وأضاف المحافظ، أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى رعاية ذوى القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أهمية دعمهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية، واستثمار قدراتهم الاستثمار الجيد واكتشاف مواهبهم، والعمل لرعايتهم على الوجه الأمثل.



ومن جانبها، قدمت مدير عام مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، الشكر للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لرعايتة للحدث، ودعمه المستمر لذوى الهمم، مشيرةً إلى أن المؤسسة تهدف إلى مساعدة ذوى الهمم من ضعاف السمع، لافتة إلى أنهم، اليوم، بصدد تسليم سمعات أذن لضعاف السمع من أبناء المدارس الفكرية بالفيوم، تحت شعار "سماعة لكل ساعة"، وكذا تنظيم قافلة طبية مجانية، تضم العديد من التخصصات للكشف على ذوى الهمم وأسرهم، فضلًا عن توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وعلى هامش الملتقى، تفقد محافظ الفيوم، ومرافقوه، القافلة الطبية المجانية بمدرسة التربية الفكرية لذوى الهمم، الذى ضمت العديد من التخصصات منها: الرمد، والجلدية، والأطفال.

جانب من تسليم المحافظ للسماعات



جانب من تسليم المحافظ للسماعات



جانب من تسليم المحافظ للسماعات