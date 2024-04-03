محافظ أسوان يستعرض مع سفير فرنسا المقومات الاستثمارية والسياحية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

استقبل أشرف عطية، محافظ أسوان، سفير دولة فرنسا بمصر إيريك شوفالييه ، بمرافقة كليمنس فيدال ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

وأثناء استعراض محافظ أسوان للمقومات الاستثمارية والسياحية التى تمتلكها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية أكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا ، والتى شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

أيضا أوضح المحافظ تطلع أسوان للاستمرار فى زيادة معدلات حركة السياحة الفرنسية فى ظل توافر المقومات السياحية والأثرية ، وتنوع الأنماط والمنتج السياحى للاستمتاع بالبانوراما الجمالية والحضارية التى تتفرد بها عروس المشاتى ، فضلاً عن إقامة تؤامة بين أسوان وإحدى المدن الفرنسية لزيادة أوجه التعاون المثمر فى كافة المجالات.

فيما قدم السفير الفرنسى شكره لمحافظ أسوان على حفاوة وحسن الاستقبال، معرباً عن سعادته لزيارة أسوان والمشروعات الكبرى بها مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، وأيضاً المشروعات المتنوعة لدعم ريادة الأعمال للسيدات الأسوانيات ضمن خطة الائتمان المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية " AFD " إلى وكالة "MSMEDA" بواسطة فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن زيارة طلاب مدرسة أسوان التجريبية الثانوية بنات ضمن مشروع " TREFLE " لدعم تدريس اللغة الفرنسية فى مصر عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والسفير الفرنسى الدروع والهدايا تعبيراً عن ترحيب علاقات الصداقة الوطيدة بين مصر وفرنسا .



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)