محافظة القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات عيد الفطر المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والعميد محمد البطوطي مدير المرور بالقليوبية، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، وشيرين شوقي أمين عام جامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

بدأ المحافظ، الاجتماع بتقديم التهنئة للأجهزة التنفيذية ومواطني المحافظة بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمحافظة للتأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسانية تعمل على مدار 21 ساعة خلال أيام عطلات العيد الرسمية والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري، ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية على مستوى المحافظة مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة تواجد النوبتجيات خلال إجازة العيد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات وتنفيذ خطة إنتشار عربات الإسعاف، والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الإستعداد وتجهيز المساجد الكبرى والساحات الصلاة عيد الفطر المبارك، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي تعوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والإهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها والتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها.

وعلي صعيد آخر، وجه المحافظ مدير المواقف والنقل الجماعي متابعة انتظام العمل وزيادة حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين أثناء فترة الأعياد، موجها أيضا بضرورة التنسيق مع شركة المياه للتأكيد على توافر نوبتجيات شبكات المياه والصرف الصحي لمواجهة أي أعطال.

كما وجه المحافظ، أيضا بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الأجازات وضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر...... ألخ)، في الأسواق، والمراقبة على الأسواق بصفة مستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والعمل على تعديل مواعيد إنتاج المخابز المنتجة للخبز المدعم خلال فترة الأعياد بمعرفة الإدارات التموينية والعمل على زيادة حصة المحافظة من المواد البترولية خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها وتغطية احتياجات المواطنين والبيع بالأسعار المحددة.

وتابع المحافظ، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل على زيادة موارد الصناديق الخاصة بكل مركز ومدينة وحي والإعتماد عليها لتقليل ما يتحمله صندوق الخدمات بالمحافظة من أعباء قد تسبب في عجز صندوق الخدمات عن الوفاء بالتزاماته.

كما وجه المحافظ، بالتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسؤلية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي، وجه المحافظ، بضرورة الاهتمام بالمراكز التكنولوجية التي أنشأتها المحافظة بمجالس المدن المختلفة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتأكيد على عدم تواجد المواطنين داخل الإدارات الخلفية وضرورة وجود عقود صيانة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لتعمل بكفاءة وعدم تسليم الطلبات من الإدارات الخلفية إلا بعد إنهائها على المنظومة وضرورة استكمال تسجيل المحاضر والمخالفات وضرورة تسجيل حملات الإشغالات على المنظومة، وبالتبعية تفعيل طلب استرداد اشغال، مؤكدا أن إدارة متابعة المراكز التكنولوجية ستقوم بالمرور الميداني بصفة دورية على المراكز للوقوف على نقاط القوة والضعف وعمل تقرير يعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة.

واستعرض محافظ القليوبية، اليوم، خلال الاجتماع عدد من الكتب الواردة للمحافظة، حيث وافقت المحافظة علي تشكيل لجنة من المختصين بشأن تحديد رسوم التنازل عن إيجار المحلات الموجودة خلف شركة بيع المصنوعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.

كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من أحد الشركات لبيع وصيانة آلات التصوير بالتبرع بماكينة تصوير لصالح مشروع المواقف بينها، كما تم الموافقة على طلب مديرية التضامن الاجتماعي ادارة الجمعيات والاتحادات "بمنح ترخيص جمع مال محلى لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بكفر مناقر المشهرة برقم 403 لسنة 1982 لمدة عام تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة عن طريق توزيع الطوابع بمبلغ 600 ألف جنيه عن طريق مديرية التموين.

كما وافق المجلس علي مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 874.5م2 بناحية شبين القناطر الصالح مديرية الأمن لإقامة مركز إصلاح وتأهيل عليها، كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 85م2 بناحية قرية كفر فرسيس لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها، والموافقة على هدم وإعادة بناء مسجد التوبة وتخصيص قطعة ارض مساحتها (1 قيراط - 13سهم) بحوض داير الناحية قطعة رقم 113 بناحية قرية الشوبك التابعة للوحدة المحلية لقرية المريج مركز شبين القناطر لاقامة المسجد عليها.

كما تم الموافقة على قبول التبرع المقدم من الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ب 1 كرتونة فرش خلفية للنهوض بمستوى الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لحى شرق شبرا الخيمة، والموافقة علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في الفتوى رقم 264 لسنة 2024 بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2000م2 بقرية طحوريا / مركز شبين القناطر لإقامة مجمع معاهد أزهرية ثانوي بنين وثانوى فتيات، والموافقة على تجهيز مقر المكتبة مصر العامة بإحدى قرى مركز ومدينة شبين القناطر لتكون على غرار مكتبة مصر في بنها.