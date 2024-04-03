اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يوافق إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويس

الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:12 م
مجلس الوزراء يوافق إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO مع تحالف (سيمنس ـ جاميسا) للطاقة المتجددة، بمنطقة خليج السويس.







محطة توليد كهرباء

الحكومة

مجلس الوزراء

خليج السويس

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة