مجلس الوزراء يوافق إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويس

وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO مع تحالف (سيمنس ـ جاميسا) للطاقة المتجددة، بمنطقة خليج السويس.
مجلس الوزراء يوافق إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويسالأربعاء، 03 أبريل 2024 03:12 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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