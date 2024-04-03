مجلس الوزراء يوافق إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويس

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO مع تحالف (سيمنس ـ جاميسا) للطاقة المتجددة، بمنطقة خليج السويس.