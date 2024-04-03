متطوعو صناع الحياة بالتحالف الوطنى: قدمنا 20 ألف وجبة ساخنة للصائمين بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات التي أستهدفتها قوافل التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى في العديد من المجالات التي تخص المواطنين بالقرى خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوي الريف المصرى التي أطقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث أستهدف التحالف من خلال مبادراته المتنوعة الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

التحالف الوطنى وضع على عاتقه وفى مقدمة اولياته رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومساعدة الدولة المصرية في الاحتواء والتصدي للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم وكل ما يقدمه التحالف الوطنى ممثلا في المؤسسات والجمعيات المختلفة يمثل إضافة قوية إلى جهود الدولة المصرية.

مؤسسة صناع الحياة مصر بسوهاج عضو اتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مطيخ الخير لتقديم الوجبات الساخنة للأسر في شهر رمضان تحت مظلة التحالف الوطنى تستكمل مشروع رمضان دليفرى و يستهدف الأسر الأولى بالرعاية وتوصيل الوجبات للأسر الأكثر إستحققاقا من خلال تجهيز كل الوجبات من خلال أكثر من 25 متطوع الأسر التي تصل إليها الوجبات 350 أسرة بإجمالى 1000 وجبة يوميا، حيث بلغ عدد الوجبات المقدمة للأسر 20 ألف وجبة غذائية ساخنة.

يذكر أن مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أعلنت اليوم أنه تحت شعار "لمة الصعايدة"، نظمت إفطار جماعي لعدد 600 متطوع من محافظات صعيد مصر "بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر – أسوان"

ويعتبر هذا الإفطار هو ختاما لأعمال متطوعي صناع الحياة في شهر رمضان، حيث يوجد للمؤسسة 17 مطبخ في محافظات الصعيد لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفديين بالمحافظات السبعة وخلال شهر رمضان المبارك تستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

ولم تكتفي المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد.

كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.



جانب من الفاعليات