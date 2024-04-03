كوريا الجنوبية تستولى على سفينة يشتبه فى انتهاكها العقوبات على بيونج يانج

سول (أ ش أ)

أعلنت مصادر أمنية كورية جنوبية اليوم الأربعاء، أن سول استولت على سفينة يشتبه فى انتهاكها عقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج.

وأوضحت المصادر وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، أنه تم احتجاز سفينة الشحن DEYI، التي يبلغ وزنها 3 آلاف طن، والتي كانت في طريقها إلى روسيا من كوريا الشمالية عبر الصين في المياه قبالة يوسو، وكان على متن السفينة 13 شخصا، من بينهم قبطان صيني وأفراد الطاقم الصينيين والإندونيسيين الآخرين.

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تجري حكومتنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، تحقيقا في انتهاك السفينة المعنية المزعوم لقرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

ويسمح قرار الأمم المتحدة رقم 2397 الذي تم اعتماده في عام 2017 لأي دولة بمصادرة وتفتيش واحتجاز أي سفينة داخل مياهها الإقليمية يشتبه في تورطها في الأنشطة المحظورة مع كوريا الشمالية.

