فريق جراحي بمستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ حياة سيدة ستينية بجراحة عاجلة

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب بقيادة الدكتور إبراهيم الغريب رئيس القسم، بمستشفى كفر شكر التخصصي، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر حوالي 60 عاما، كانت تعاني من آلام شديدة ومستمرة بأسفل الظهر منذ سنوات، ومؤخرا بدأ يظهر آلام شديدة بالطرفين السفليين خاصة الأيمن مع تنميل وخذل وصعوبة في الحركة، وآخر شهر بدأ يظهر سقوط بالقدم وهذا عرض خطير يدل على شدة الاختناق.

وأوضح مستشفى كفر شكر التخصصي بقيادة الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، في بيان لها، أنه بعمل أشعة رنين مغناطيسي علي الفقرات القطنية والعجزية أظهر وجود ضيق شديد بالقناة العصبية، وانزلاق غضروفي قطني بين الفقرة القطنية الثانية والثالثة، وغضروف بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة.

وتابعت المستشفى، أنه تم دخول المريضة العمليات لإجراء جراحة لتوسيع القناة العصبية واستئصال الغضروف المنزلق والتسليك حول جذور الأعصاب، موضحة أن لمريضة خرجت من العمليات والحالة مستقرة وفي تحسن ملحوظ.

وتقدم الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، لكل أفراد العمليات وشكراً جزيلاً آخر المنضمين لقسم جراحة المخ والأعصاب دكتور حسام كحلة أخصائي جراحة المخ والأعصاب بتأمين مدينة نصر.