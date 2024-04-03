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على من تجب صدقة الفطر؟ ومن الذين يستحقون صدقة الفطر؟.. الإفتاء تجيب

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:18 م
على من تجب صدقة الفطر؟ ومن الذين يستحقون صدقة الفطر؟.. الإفتاء تجيب زكاة الفطر
كتب لؤى على

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على من تجب صدقة الفطر؟ ومن هم الذين يستحقون صدقة الفطر؟ ، سؤال أجابت عنه دار الافتاء، وجاء رد الدار كالآتى:


زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته؛ قال العلَّامة الحصكفي في "الدر المختار": [(تجب) -يعني زكاة الفطر-... (على كل) حر (مسلم) ولو صغيرًا مجنونًا، حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ (ذى نصاب فاضل عن حاجته الأصلية) كدينه وحوائج عياله (وإن لم يتم)] اهـ.


ويخرجها للأصناف المستحقة للزكاة فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].







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مصارف زكاة الفطر

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