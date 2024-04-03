عضو "رجال الأعمال": القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة أولوية خلال الفترة المقبلة

كتب هانى الحوتى

أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري داعم لاستكمال مسيرة إنجازات الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة إيمانًا بأهمية الاصطفاف الوطني لتحقيق الأمن والأمان وأهداف التنمية من خلال ارساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمنافسة العادلة.

وأشارت إلى أن القطاعي الانتاجي الزراعي والصناعي إلى جانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات التي يجب أن تأخذ أولوية خلال الفترة الرئاسية الجديدة من الحكومة الجديدة والعمل على وضع المنتج المصري على خريطة المنافسة العالمية.

كما أكدت أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي انتصارا لإرادة الشعب المصري في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة واستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي بدأها الرئيس السيسي منذ 9 سنوات.

وقالت السواح: "نتقدم كمجتمع أعمال وسيدات الأعمال بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ادائه اليمين الدستوري وبدأ مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديثة، وكلنا أمل في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية وفي حياة كريمة لكل المصريين".

وشددت على ضرورة الاهتمام أكثر بالمبادرات الداعمة والمحفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات تنمية رأسمال البشري من خلال تكثيف برامج التدريب الفني والتأهيل الصناعي للعاملين بمختلف الأنشطة الإنتاجية.