عائلات أسرى محتجزين فى غزة يقتحمون الكنيست للمطالبة بإتمام صفقة تبادل

كتب سمير حسنى

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن عائلات أسرى محتجزين في قطاع غزة اقتحموا الكنيست الإسرائيلى للمطالبة بإتمام صفقة تبادل.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى 7 من أكتوبر الماضى.

وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75577 منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59 مواطنا، وإصابة 83 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينييين، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ180.