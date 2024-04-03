ضبط مخدرات بقيمة ميلونى جنيه فى أسوان وسوهاج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 4 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "أسوان، سوهاج" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة حيث تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2,5 مليون جنيه وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (أسوان ، سوهاج) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وبحوزتهم (50 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – سيارة- دراجة نارية "بدون لوحات").



وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الأفيون – طبنجة وعدد من الطلقات – سلاح أبيض) و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,550 مليون جنيه تقريباً).