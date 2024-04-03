اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط مخالفات وتحرير محاضر خلال حملات تموينية على مخابز الفيوم

الأربعاء، 03 أبريل 2024 07:29 م
ضبط مخالفات وتحرير محاضر خلال حملات تموينية على مخابز الفيوم جانب من المضبوطات
الفيوم - رباب الجالى

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ضبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عددا من المخالفات في حملات تموينية على المخابز، بعدد من مراكز المحافظة، وحررت محاضر بالمخالفات المضبوطة، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيق.

كما ضبطت الحملة التموينية، وفقا لبيان صحفي، اليوم، التي نظمتها إدارة تموين بندر أول محضر تجميع ٥ شكائر دقيق مخابز سياحي، ومحضر مواصفات، و12 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و8 محاضر عدم إعطاء بون، وتمكنت إدارة التموين بمركز إطسا، من ضبط محضر حيازة وعرض للبيع ٥٠٠ كجم سكر غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك، وكتابة تاريخ إنتاج لاحق (مايو ٢٠٢٤)، و5 محاضر مواصفات، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم إعطاء بون للمواطنين.

كما تمكنت حملة مكبرة لإدارة مركز سنورس، من تحرير 3 محاضر غلق تجار تموينيين، ومحضر تجميع ثلاثة شكائر دقيق بلدي خاص بالمخابز، ومحضر عدم إعلان أسعار، وضبطت إدارة تموين مركز طامية، محضر نقص وزن، ومحضرين مواصفات، و6 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ومثلهم عدم وضع قائمة إعلان بالمخبز.







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