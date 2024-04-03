شيخ الأزهر: عالمنا العربى لن يستعيد قدرته على التقدم ومواجهة أزماته إلا بالوحدة

كتب لؤى على

شيخ الأزهر لرئيس البرلمان العربي: التشتت والضَّعف الذى أصاب أمتنا العربية أفقدها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة

شيخ الأزهر: الأصوات التي وصمت الإسلام بالإرهاب أصابها البكم منذ بدء العدوان الصهيوني الإرهابى على غزة

شيخ الأزهر: تعاملنا كعالم عربى مع القضية الفلسطينيَّة لم يعكس ما نملكه من نعمٍ وقوى وثروات ودبلوماسية

شيخ الأزهر: الإرهاب الصهيونى عين الإرهاب ويحظى بدعم عالمى لارتكاب مجازره وجرائمه فى حق أبرياء فلسطين

رئيس البرلمان العربى لشيخ الأزهر: نقدِّر جهودكم فى نشر التسامح والتعايش وبيان الوجه الحقيقى للدين الإسلامى الحنيف

رئيس البرلمان العربي لشيخ الأزهر: مواقفكم أكَّدت أن الأزهر يحمل على عاتقه هموم الشعوب العربية والإسلامية

رئيس البرلمان العربى لشيخ الأزهر: نقدِّر دوركم فى دعم قضايا الأمة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي يقدم مقترحًا للإمام الأكبر للتعاون مع مرصد الأزهر فى إعداد تقرير سنوى لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر؛ لمناقشة سبل التعاون بين الأزهر الشريف والبرلمان العربى فى إعداد تقرير سنوى عربى لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، أن حالة التشتت والضعف التى أصابت أمتنا العربية أفقدتها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة، ومَن يتدبر الوضع العربى الحالى يصاب بألمٍ شديدٍ لما آل إليه حال عديدٍ من الدول العربية كفلسطين والسودان وليبيا والعراق وغيرهم من الدول، مؤكدًا أن عالمنا العربى لن يستعيد قدرته على النهوض والتقدم ومواجهة أزماته إلا بتحقيق الوحدة العربية المنشودة، وتغليب المصلحة العربية المشتركة.



وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر أن تعاملنا -كعالم عربي- مع القضية الفلسطينية لم يعكس ما نملكه من نعمٍ وقوًى وثروات ودبلوماسية، مشيرًا إلى تنبه القوى الاستعمارية الكبرى إلى أن قدرتهم فى السيطرة على المنطقة مرهونة بتفرقنا وتشتتنا نحن العرب والمسلمين، وأنَّ هذا هو السبيل الأوحد لتواجدهم بيننا لتحقيق مخططاتهم فى نهب ثروات بلادنا وبما يحقق نهضتهم وتقدمهم.



وشدَّد شيخ الأزهر على أن الأصوات المتطرفة التى وصمت الإسلام بالإرهاب أصابها البكم منذ بدء العدوان الصهيونى الإرهابى على غزة، مؤكدًا أن دعوات الصهاينة لاستخدام الأسلحة النووية فى غزة، وتشبيه المسؤولين الصهاينة للفلسطينيين الشرفاء الأبرياء -الذين يدافعون عن حقهم فى الحياة وحق وطنهم فى الوجود- بأنهم حيوانات هو عين الإرهاب، هذا الإرهاب الصهيونى الذى يحظى بدعم عالمى لا محدود لارتكاب مجازره وجرائمه فى حق أبرياء فلسطين.



من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربى عن تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود كبيرة فى نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامى، مصرحًا: "نقدر جهودكم فى نشر التسامح الإنسانى وبيان الوجه الحقيقى للدين الإسلامى الحنيف، وكلماتكم الحكيمة فى مختلف الملتقيات الدولية هى محل اهتمام عالمى، ومواقفكم أكَّدت أن الأزهر يحمل على عاتقه هموم الشعوب العربية والإسلامية، ونقدر دوركم فى دعم قضايا الأمة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية".



وأضاف عادل بن عبد الرحمن العسومى أن البرلمان العربى يسعى لتوطيد علاقته بالأزهر الشريف والتَّعاون لبيان الصورة الصحيحة للإسلام؛ حيث قدم مقترحًا لفضيلة الإمام الأكبر للتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لإعداد تقارير مشتركة حول مكافحة الإرهاب والتطرف وإعداد تقرير عربى سنوى لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب؛ حيث رحَّب فضيلته بهذا المقترح ووجَّه بدراسته وبحث آليات تنفيذه من قبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.