شعبة المواد الغذائية: أسعار السكر تراجعت في الأسواق حوالي 30%

كتب إسلام سعيد

كشف عبد الفتاح حامد عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، هبوط أسعار السكر في الأسواق بنسبة تصل إلى 30 % فبعد وصول سعر السكر لمستويات تتراوح بين 55 و 60 جنيها فإنه يتداول حاليًا عند مستويات بين 35 إلى 40 جنيها للمستهلكين.

وأضاف "حامد" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السكر أصبح متوفر بصورة أكبر من الفترة الماضية وخلال أيام سيكون هناك معروض أكبر ومن ثم استقرار أكثر في الأسعار، لافتا إلى أن السلاسل والهايبر الكبيرة تلتزم بسعر ملائم بين 35 إلى 40 جنيها.

يشار إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر يسجل 3.2 مليون طن سنويأ، في المقابل يسجل حجم الإنتاج ما يتراوح بين 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.

وتوفر وزارة التموين والشركات التابعة نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، وقد تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد نحو 20% عن المعدلات العادية مع بداية معاناة السوق من نقص السكر.

وتسجل الفجوة بين حجم إنتاج السكر في مصر وحجم الاستهلاك بما يصل400 ألف طن، ويتم تغطية هذه الفجوة بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد هذه الكمية من الخارج.