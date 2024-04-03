شئون الحرمين تدعم كوادر هيئة الأمر بالمعروف بالعشر الأواخر من رمضان

مكة المكرمة (أ ش أ)

دعمت رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، كوادر الإدارة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على ضوء الزيادة الكبيرة لأعداد المعتمرين والقاصدين والزائرين للحرمين، لتعزيز خدمة التوعية الدينية الميدانية في صحن المطاف والمسعى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الأربعاء، أن مهام هيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين على مدار الساعة، تتركز بالقيام بالتوعية الميدانية، ونصح الزائرين والقاصدين والمعتمرين، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدى النبي ﷺ باللين والحكمة والموعظة الحسنة، علاوة على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من قاصدي بيت الله العتيق ومسجد النبي الكريم ﷺ؛ أثناء أداء المناسك والعبادات إلى جانب تعزيز قيم التسامح والوسطية ونشر العقيدة الصحيحة والسنة المطهرة، وإثراء التجربة الدينية للزائرين المصلين والمعتمرين وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء تعبدية إيمانية.