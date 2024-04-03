سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

كتب - إسلام سعيد

ننشر سعر جرام الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في الأسواق، وذلك بالتزامن مع تغيرات محدودة في حركة الذهب بالأسواق، وسجل الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب فى مصر 3531 جنيها بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر:



عيار 24 يسجل 3531 جنيها.



عيار 21 يسجل 3090 جنيها.



عيار 18 يسجل 2649 جنيها.



الجنيه الذهب 24720 جنيها.

أداء الذهب في الربع الأول من 2024



شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات هي الأكبر في تاريخ الذهب في مصر، وسط تغيرات تاريخية في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلاله مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد من قبل، ولكن جاءت نهاية الربع السنوي هادئة على غير المتوقع ليتقلص ارتفاع الذهب بشكل كبير.

ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.8% فقط، فقد افتتح تداولات هذا العام عند المستوى 3170 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً وأغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 3080 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 90 جنيه لكل جرام. وقد سجل أعلى مستوى خلال الربع الأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2650 جنيه للجرام.

أسعار الذهب خلال الربع الأول تظهر التقلبات العنيفة التي تعرض لها المعدن النفيس، فخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% ليربح 830 جنيه ليسجل أعلى مستوى مع نهاية شهر يناير بين متوسط 4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب خلال الربع الأول وفي تاريخه، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

كما شهد شهر فبراير ارتفاع أيضاُ بنسبة 26.8% بربح وصل إلى 1075 جنيه للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاق السعري 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبح بنسبة 5.3% ليربح 155 جنيه ويسجل اعلى مستوى عند 3350 جنيه للجرام