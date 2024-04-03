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سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 3-4-2024

الأربعاء، 03 أبريل 2024 11:42 ص
سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 3-4-2024 الريال القطري - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 3-4-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.03 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.12 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 12.36 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.03 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.36 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.12 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.14 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

11.93 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.







الريال القطرى

اسعار الريال

الريال القطري

اسعار الريال القطري




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