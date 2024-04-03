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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-4-2024

الأربعاء، 03 أبريل 2024 11:01 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-4-2024 الريال السعودي - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-4-2024، خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 12.55جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سجل 12.49جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.58  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.58  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.55  جنيه للشراء.

12.60  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.49 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.57 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.49 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.51 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.







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