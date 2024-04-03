سعر أوقية الذهب تسجل 2300 دولار لأول مرة فى التاريخ

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية ارتفاع لمستويات 2300 دولار لأول مرة فى تاريخ تسعير المعدن النفيس في الأسواق ويستمر سعر أونصة الذهب العالمى فى تحقيق مستويات تاريخية جديدة بشكل يومى، فقد ارتفعت اليوم لمستوى جديد بسبب الطلب الكبير على الملاذ الآمن فى الأسواق والتحوط ضد التضخم الذى يرى البعض أنه مستمر لفترة أطول فى الولايات المتحدة الأمريكية، ليتجاهل الذهب ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.

ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.9% ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أشهر ونصف عند 4.405%، بينما استقر الدولار الأمريكى بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع.



عوائد السندات المرتفعة من المفترض أن تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذى لا يقدم عائد لحائزيه هذا بالإضافة إلى قوة الدولار، ولكن الطلب القوى الحالى على الذهب عوض هذا التأثير السلبى ودفعه إلى مزيد من الارتفاع.



من جهة أخرى سادت توقعات فى الأسواق هذا الأسبوع تشير إلى أن التضخم الأمريكى مستمر فى التماسك وأن قرار خفض الفائدة قد يتم تأجيله، وذلك بعد صدور بيانات عن تحسن فى أداء القطاع الصناعى الأمريكى بشكل كبير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأمر الذى ينذر بموجه جديدة من التضخم فى الطريق.



الأسواق تضع احتمال الآن بنسبة 59% أن البنك الفيدرالى سيبدأ بخفض الفائدة فى يونيو القادم، وتراجع هذا الاحتمال من 75% مطلع شهر مارس، بينما يرى البعض أن الفيدرالى قد يقوم بخفض الفائدة أول مرة فى يونيو ثم الانتظار لفترة وأن قرارات الخفض لن تكون متتالية.