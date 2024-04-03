زيلينسكى يوقع على مشروع خفض سن التجنيد من 27 إلى 25 سنة مع استمرار الحرب

كتبت رباب فتحى

وقع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي على مشروع قانون لخفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عامًا فى أوكرانيا، وهي خطوة من شأنها أن تساعد أوكرانيا على توفير المزيد من القوة القتالية في حربها مع روسيا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وتزيد هذه الخطوة من عدد المدنيين الذين يمكن للجيش تعبئتهم في صفوفه للقتال بموجب الأحكام العرفية المعمول بها منذ أن شنت روسيا الحرب في فبراير 2022.

وكان مشروع القانون مطروحًا على طاولة زيلينسكي منذ أن وافق عليه المشرعون في مايو 2023، ولم يتضح على الفور ما الذي دفعه إلى التوقيع عليه. ويناقش البرلمان مشروع قانون منفصل لتشديد مسودة القواعد على نطاق واسع منذ أشهر.

ووقع زيلينسكي بشكل منفصل على مشروع قانون ثان يلزم الرجال الذين حصلوا على إعفاءات عسكرية على أساس الإعاقة بالخضوع لتقييم طبي آخر.

ويهدف مشروع القانون الثالث الذي وقعه إلى إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت للمؤهلين للخدمة العسكرية. ومن الممكن أن يساعد هذان المشروعان الجيش في تجنيد المزيد من المقاتلين.

وتم إلغاء سلسلة من الإجراءات الصارمة المنصوص عليها في المسودة السابقة لمشروع القانون بعد احتجاج عام.

وتواجه القوات الأوكرانية تحديات في ساحة المعركة، مع نقص إمدادات الذخيرة والتمويل الحيوي من الولايات المتحدة الذي منعه الجمهوريون في الكونجرس لعدة أشهر، فضلاً عن فشل الاتحاد الأوروبي في تسليم الذخيرة الموعودة في الوقت المحدد.

ولم يعلن مكتب الرئيس على الفور عن التوقيع على تشريع سن التعبئة. واكتفى البرلمان بتحديث إدخال مشروع القانون على موقعه على الإنترنت ليصبح كما يلي: "عاد بتوقيع رئيس أوكرانيا".

وقال زيلينسكي في أواخر العام الماضي إنه لن يوقع على مشروع القانون إلا إذا تم إعطاؤه حجة قوية بما يكفي لضرورة القيام بذلك.

وقال الزعيم الأوكراني في ديسمبر إن الجيش اقترح تعبئة ما يصل إلى 500 ألف أوكراني إضافي في القوات المسلحة، وهو أمر قال إن قائد القوات المسلحة آنذاك طلبه.

ومنذ ذلك الحين، غيرت أوكرانيا قائد القوات المسلحة وقال الرئيس الجديد أولكسندر سيرسكي الأسبوع الماضي إن الرقم لم يعد محدثا وإنه "تم تخفيضه بشكل كبير" بعد مراجعة الموارد.

وحذر زيلينسكي من أن روسيا قد تخطط لهجوم آخر في الأشهر المقبلة، وكثفت قوات كييف جهودها لبناء تحصينات دفاعية قوية على طول خط المواجهة المترامي الأطراف.

وواجهت أوكرانيا انخفاضًا كبيرًا في تدفق المقاتلين المتطوعين وتم الإبلاغ عن العديد من حالات التهرب من الخدمة العسكرية.