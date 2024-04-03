زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكى: يجب إجراء انتخابات بإسرائيل بعد موافقة 70% من الشعب

وكالات

قال زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكى إنه عندما يدعو وزير بارز بإسرائيل لانتخابات ويوافقه 70% من الشعب فيجب إجراؤها.

يذكرأن، دعا عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بينى جانتس اليوم الأربعاء إلى إجراء انتخابات عامة فى سبتمبر، فى الوقت الذى تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب الحرب فى غزة.

وقال جانتس فى مؤتمر صحفى "يتعين أن نتفق على موعد لإجراء الانتخابات فى سبتمبر، قبل مرور عام على اندلاع الحرب إذا صح التعبير… إن تحديد مثل هذا الموعد سيسمح لنا بمواصلة الجهد العسكرى مع إرسال إشارة إلى مواطنيما بأننا سنجدد ثقتهم بنا قريبا".



وأضاف "تحدثت مع نتنياهو عن ضرورة البدء فى ترتيبات لإجراء انتخابات"، مشددا على أن أى إنجاز عسكرى أو سياسى يتقزم بسبب ما يحدث فى الشارع.

من جانبه، يعتبر نتنياهو أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة تعنى شلّ إسرائيل وتأجيل فرصة إبرام صفقة تبادل للأسرى لمدة 6 شهور، وفق تعبيره.