زراعة 100 فدان بمحصول الذهب الأبيض بغيطان الشرقية فى بداية انطلاق الموسم

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم زراعة 100 فدان قطن، من إجمالى مساحة 55 ألف فدان المستهدف زراعته هذا العام 2024، بجميع زمام المحافظة موزعة ما بين ائتمان وإصلاح ومراقبات، منوها أنه يتم حاليا إنتشار والحام لجهاز الإرشاد والمكافحة ومديرى الجمعيات الزراعية للمرور على المزارع لتوعيته بتطهير البذرة قبل زراعتها للقضاء على عفن الجذور وعفن البذرة.



وعن أنواع البذور المزروعة بالشرقية، قال لـ"اليوم السابع" إن الصنف المزروع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94، الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى،هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 11 إلى 14 قنطارا، وسوف يتم زراعة صنف جيزة 97 هذا العام بأربعة مراكز فقط هذا العام كنوع من التجربة.



وأوضح أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبوعمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات تزرع فى قطاع قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول فى قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون فى زراعة القطن.



وأكد أن بدء موسم زراعة القطن بمحافظة الشرقية، يتبعه إنتشار والحام لجهاز الإرشاد والمكافحة ومديرى الجمعيات الزراعية للمرور على المزارع وتوصيه باستخدام المبيد المقاوم للحشائش الموصى به، بعد الزراعة وقبل إجراء رى الزراعة للقضاء على الحشائش سواء عريضة أو متوسطة، ويحرص المهندسين الزراعيين بالمديرية، على التواجد مع المزارع لتنظيم عدد البذور فى الجورة ومسافة الزراعة فى كل جورة حتى لا تحدث كثافة عالية تضر بالتفريغ.