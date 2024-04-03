رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع انتظام العملية التعليمية بالمعاهد.. صور

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور أحمد حمادى ، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، انتظام العملية التعليمية بإدارة المنشاة معهد فتيات أولاد على وفتيات كوم بدار، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والطالبات في كافة المراحل الدراسية، مؤكدًا انتظامها دون أية معوقات،

وحرص على الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، موجهًا بالاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المعاهد.

وأكد الدكتور أحمد حمادى وكيل الوزارة ، انتظام الدراسة بـمعاهد إدارة المنشاة الأزهرية ، بحضور فضيلة مدير إدارة المنشاة الأزهرية ، الشيخ علاء السعداوى و موجهى الإدارة ، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.



تفقد المعهد



جولة بالمعهد



طالبات المعهد



لة بالفصول



لقاء داخل احد الفصول



لقاء مع الطالبات