رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مبنى مستشفى الطوارئ بالجامعة للوقوف على آخر المستجدات

كفر الشيخ- محمد سليمان

قام الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، بعمل جولة تفقدية لمبنى مستشفى الطوارئ بالجامعة، للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية فى الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري مدير المستشفى الجامعي، والدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة، ومسؤولي الشركة الوطنية للمقاولات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

وخلال جولته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مبنى مستشفى الطوارئ بالجامعة أوشك على الانتهاء في القريب العاجل، فالجامعة تسابق الزمن للانتهاء من إنجاز هذا الحلم الكبير في إطار استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بها بإنشاء المستشفيات الجديدة ذات التخصصات الضرورية والملحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التى تخدم المواطن، وبما تتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مستشفى الطوارئ بالجامعة يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي بالمحافظة وهو حلم أبناء كفر الشيخ، بدلًا من الانتقال لمستشفيات الطوارئ بالمحافظات المجاورة، مؤكداً أن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ تبلغ مليار وستمائة مليون جنيه شاملة التجهيزات، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن مبنى مستشفى الطوارئ بالجامعة يحتوى على دور ارضي + 8 دور متكرر - مساحه الدور الأرضي 5000 م2 اجمالي المساحة 45000 م2، يحتوي الدور الأول على قسم الطوارئ عدد 36 سرير إقامة، غرف العناية المركزة والإنعاش 11 سرير عناية مركزة ( نوعي )، ويحتوي الدور الثاني على قسم الحروق 3 غرف عمليات حروق من الدرجة الثالثة، قسم بنك الدم 22 سرير إقامة، قسم الطوارئ 10 أسرة عناية مركزة، ويحتوي الدور الثالث على قسم الغسيل الكلوي، ويضم 75 سرير غسيل كلوي (نوعي).

ويحتوي الدور الرابع على قسم العمليات 7 غرف عمليات و2 عمليات ولادة، قسم العناية المركزة 30 سرير عناية مركزة (نوعي)، قسم الحضانات 30 حضان، ويحتوي الدور الخامس على قسم العناية الفائقة عدد 30 سرير عناية فائقة (نوعي)، والدور السادس يحتوي على قسم العناية الفائقة عدد 30 سرير عناية فائقة (نوعي)، قسم الإقامة 52 سرير إقامة، ويحتوي الدور السابع على 122 سرير إقامة، والدور الثامن ايضاً يحتوي على 122 سرير إقامة، ويحتوي الدور الأول والثامن على استراحة للأطباء والتمريض عدد 101 سرير، بإجمالي 690 سرير.



جانب من جولة رئيس جامعة كفر الشيخ



جولة رئيس جامعة كفر الشيخ بمستشفى الطوارئ