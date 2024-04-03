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رئيس الوزراء يصدر قرار النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم

الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:55 م
رئيس الوزراء يصدر قرار النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بإصدار النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وتضمن القرار أن يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من وزير المالية أو من يرشحه ووزير التضامن أو من يرشحه وأحد نواب مجلس الدولة يرشحه رئيس للمجلس ووكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه وممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية و4 من ذوى الخبرة من أعمال الصندوق والمهن التعليمية.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 صنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 







النظام الأساسى

صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

المهن التعليمية

التربية والتعليم

مجلس الوزراء



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