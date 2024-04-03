رئيس الأركان الإسرائيلى: الغارة على فريق إغاثة المطبخ العالمى خطأ

وكالات الأنباء

قال رئيس الأركان الإسرائيلى هرتسى هاليفى، إن الغارة على فريق مؤسسة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية، أو المطبخ المركزى العالمى، خطأ ما كان يجب أن يحدث.

وأضاف فى بيان، أنه تلقى للتو نتائج أولية لتحقيق الجيش في الحادث، الذي وصفه بأنه كان خطأ فادحاً، وعبر عن الأسف إزاء الضرر غير المتعمد الذى لحق بفريق منظمة الإغاثة.

وتابع قائلاً، أريد أن أكون واضحاً جداً، لم يتم تنفيذ الضربة بهدف الإضرار بعمال الإغاثة التابعين لمنظمة وورلد سنترال كيتشن، لقد كان خطأ، حدث بعد خطأ في تحديد الهوية، ليلاً أثناء حرب تدور في ظروف معقدة للغاية، ما كان يجب أن يحدث".