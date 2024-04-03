خيط جريمة.. زوجته ألقت القمامة أمام الشقة.. قصة نجار قتل سائقا بسكين فى القاهرة

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة حلوان بالقاهرة، جريمة قتل بشعة ، حيث أقدم نجار على قتل أحد جيرانه يعمل سائق بسبب خلافات الجيرة.

بدأت الواقعة بدأت بعدما القت زوجة المجنى عليه القمامة أمام شقة المتهم فى دائرة القسم، فاخربته زوجته بفعلها فتوجه المتهم لشقة المجنى عليه وحدثت بينه وبين المجنى عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقام على إثراها بإخراج سكين من جيبه وتعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقاد الأهالى الأجهزة الأمنية وفريق النيابة لكشف ملابسات الواقعة، وأفادوا بحدوث مشاجرة وسقوط شخص بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "سائق" توفى اثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالفخذ الأيمن وقطع بالشراين، و"نجار" بسبب خلافات حول الجيرة.

وأشارت ااتحقيقات، إلى قيام زوجة كلا منهما بالقاء القمامة أمام شقة سكن الأخرى، فقاما بأخبار أزواجهن وتطور الخلاف بينهما إلى مشاجرة تعدى خلالها النجار على جاره السائق بسلاح أبيض "سنجة" محدثا إصابته بجرح قطعى فى الفخذ الأيمن أدى إلى قطع الشرايين التى أدوات بحياته فى الحال.

ونجحت الأجهزة الأمنية فيضبط المتهم، وبإعداد الاكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت احداها عن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.







