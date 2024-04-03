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جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية فى فن التسويق الإلكترونى والعلاقات العامة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:12 ص
جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية فى فن التسويق الإلكترونى والعلاقات العامة جامعة حلوان - أرشيفية
محمد صبحى

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تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، الدورة التدريبية بعنوان "فن التسويق الإلكتروني والعلاقات العامة" خلال الفترة من 14 إلى 23 أبريل 2024، وذلك بمدرج 8أ بالحرم الجامعي، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية.

تأتي هذه الدورة في إطار سياسة الدولة واهتمامها بنشر فكر التنمية الذاتية وإدارة الأداء الإنساني لتحقيق التنمية الشاملة وفق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تشكيل وعي شباب الجامعات المصرية ودعمهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل.

وتهدف الدورة إلى اكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل، بجانب مساعدتهم على تحديد الأهداف وتطوير فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبلهم الوظيفي، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بينهم.

وتقام تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

 







جامعة حلوان

السيد قنديل

اخبار مصر

التسويق الرقمي



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