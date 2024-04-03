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جامعة حلوان تستضيف ندوة "خواطر رمضانية" للداعية مصطفى حسني

الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:58 ص
جامعة حلوان تستضيف ندوة "خواطر رمضانية" للداعية مصطفى حسني جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تنظم أسرة طلاب "من أجل مصر المركزية" بجامعة حلوان بالتعاون مع قسم الإعلام بكلية الآداب، ندوة بعنوان "خواطر رمضانية" للداعية الإسلامي مصطفى حسني، وذلك غداً الخميس بمجمع الفنون والثقافة.

وتعقد فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام.

وتأتي أهمية الندوة في إلقاء الضوء على روح شهر رمضان المبارك وتعميق الوازع الديني والأخلاقي لدى الطلاب، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات الداعية مصطفى حسني ومناقشة مختلف القضايا الدينية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الكريم.

وقام بتنسيق الندوة الدكتور محمد حلمي رائد أسرة "من أجل مصر المركزية"، وإشراف الدكتورة بسنت سيد نائب رائد الاسرة، ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

 

 







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