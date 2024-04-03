"تموين الفيوم" تضبط 2500 قطعة ألعاب نارية ومحضر غش سكر

الفيوم - رباب الجالى

ضبطت إدارة التموين بتطون بمركز إطسا التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، 2500 قطعة ألعاب نارية وبلي خرز، ومحضر غش تجاري بـ75 كيلو سكر، بنقص 50 جرام في الكيس الواحد، و4 محاضر عدم إعلان أسعار.

ويأتي ذلك، في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة، والسيطرة على الأسواق، ومراقبة الأسعار.

وشدد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار، وسلامة المعروض، ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات.



تضبط 2500 قطعة ألعاب نارية (1)



تضبط 2500 قطعة ألعاب نارية (2)