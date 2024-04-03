تموين الإسكندرية تشكل غرفة عمليات استعدادا لعيد الفطر

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين التجارة الداخلية بالإسكندرية، استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة قد استعدت لاستقبال فعاليات عيد الفطر المبارك.

ووجه وكيل الوزارة جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق، واعتمدت خطة استقبال عيد الفطر المبارك على عدة محاور أهمها:

تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة الموقف التموينى بالمحافظة من خلال أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة و كذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة اى شكاوى ترد من المواطنين و العمل على حلها فوريا.

تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

وشدد وكيل الوزارة على توافر السلع الغذائية الأساسية و مستلزمات العيد من اللحوم و الدواجن و الأسماك الطازجة و المملحة و كعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية.

وكذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

وتم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات و مستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود و سلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة والمعلن عنها.

تسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة و السلاسل التجارية و رصد اى نقص في اى سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين و التأكد من صلاحية السلع و مصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.