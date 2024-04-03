تعليم الأقصر تحتفل باليوم العالمى للتوحد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن فوز رؤى مصطفى محمد الطالبة بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة، بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية بالمسابقة الفنية الرابعة للرسم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بينما فاز عبد الرحمن عرفة الطالب بمدرسة إسنا الثانوية بنين بالمركز الأول للمرحلة الثانوية، على مستوى المحافظة، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

ويشار إلى أن المسابقة تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر، ويشرف على تنفيذها إدارة التنمية المستدامة بإدارة منى عبد اللطيف، بالتنسيق مع توجيه التربية الفنية بإشراف يوسف سمير الموجه العام، ، والتابعة للإدارة العامة للشئون التنفيذية بقيادة هشام عبد الستار، حيث تهدف المسابقة إلى اختيار أفضل عمل فني يجسد مخاطر الهجرة غير الشرعية، بغرض توعية النشء بهذه المخاطر لإخراج جيل واعٍ يرفض هذا النوع من الهجرة.

فيما أضاءت بوابة مديرية التربية والتعليم بالأقصر بالأزرق في الأول من أبريل، وذلك كجزء من حملة عالمية تُسمى "نضئ بالأزرق" احتفالاً باليوم العالمي الخاص بالتوعية بمرض التوحد، والذي يهدف إلى لفت الانتباه للأشخاص المصابين بمرض التوحد والوعي بهم، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وانطلقت أضواء بوابات دواوين الإدارات التعليمية، مدارس التعليم العام، ومدارس التربية الخاصة بالأزرق في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث قال الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة بهذا الصدد ما يلي:- "تنتشر الكثير من الأفكار والمفاهيم الخاطئة بخصوص مرض التوحد بين جموع المصريين. ونحن حقيقةً نحتاج إلى مزيد من الفهم لطبيعة مرض التوحد وصولاً إلى تغيير المفاهيم الخاطئة بشأنه."

ويشار إلى أن اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي. كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك. يُشير مصطلح "الطيف" في عبارة اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة.