ترامب عن المهاجرين غير الشرعيين: حيوانات تغذى جرائم العنف فى بلادنا

كتبت نهال أبو السعود

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بأنهم حيوانات وليسوا بشرا فى كلمة ألقاها فى ميشيجان خلال حديثه عن أزمة الهجرة فى البلاد.

وفقا لشبكة سي بي اس تحدث المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 الذى ظهر مع العديد من ضباط انفاذ القانون عن عدة قضايا جنائية تتعلق بمشتبه بهم موجودين فى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، وحذر من أن العنف والفوضى سيقضيان على البلاد إذا لم يفز فى انتخابات نوفمبر.

وفى خطاب لاحق فى جرين باي بولاية ويسكونسن، استخدم نبرة مماثلة، واصفا انتخابات 2024 بأنها المعركة النهائية للأمة وفي حديثه عن لاكين رايلي، طالبة التمريض البالغة من العمر 22 عاما من جورجيا التى يتردد مزاعم أن مهاجر غير شرعى من فنزويلا قتلها، قال ترامب إن بعض المهاجرين ليسوا بشرا.

وأضاف ترامب الذى تولى الرئاسة من 2017 إلى 2021: يقول الديمقراطيون من فضلكم لا تطلقوا عليهم اسم الحيوانات إنهم بشر لكن أن أقول إنهم ليسوا بشر.. إنهم حيوانات.

وفي خطاباته المثيرة للجدل، يزعم ترامب فى كثير من الأحيان أن المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني هربوا من السجون والملاجئ في بلدانهم الأصلية ويغذون جرائم العنف في الولايات المتحدة.

ويتهم الرئيس الديمقراطي جو بايدن، منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية، الرئيس السابق بتشجيع الجمهوريين في الكونجرس على عدم إقرار تشريع هذا العام كان من شأنه تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية وتقديم إجراءات تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.

وقال مايكل تايلر، مدير اتصالات حملة بايدن، للصحفيين قبل خطابي ترامب: دونالد ترامب ينخرط في خطاب متطرف يعزز الانقسام والكراهية والعنف في بلادنا، وأشار نحو 38 % من الجمهوريين إلى الهجرة باعتبارها القضية الأهم في الولايات المتحدة في استطلاع أجرته رويترز في أواخر فبراير وخلال خطابه في ويسكونسن، تعهد ترامب بوقف النهب والاغتصاب والذبح وتدمير ضواحينا ومدننا وبلداتنا الأمريكية.