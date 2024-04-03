بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة السادسة إلى قطاع غزة فجر اليوم

كتب لؤى على

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» دخول القافلة السادسة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري فجر اليوم الأربعاء، مكونة من 100 شاحنة عملاقة تحمل على متنها ما يقارب 2000 طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات المعيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب، وذلك بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء؛ لضمان وصول المساعدات إلى أشقائنا في العشر الأواخر من شهر رمضان.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 3 من أبريل 2024م، أن القافلة السادسة من الحملة العالمية «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم .. وانصروا فلسطين»؛ شارك فيها وفود شعبية من 80 دولة حول العالم، وجاءت هذه المشاركة استجابة لنداء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني الغاشم؛ فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا. وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الْغَازِي فِي أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا» [مسند أحمد].

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أن القافلة التي دخلت اليوم هي القافلة الثانية للبيت إلى قطاع غزة في شهر رمضان المبارك؛ بإجمالي 200 شاحنة عملاقة، حيث حملت على متنها ما يقرب من 4000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، والمياه، والمستلزمات المعيشية، والأدوية، التي يحتاجها سكان قطاع غزة، حيث بلغت مساعدات «بيت الزكاة والصدقات» التي وصلت إلى أهلنا في قطاع غزة منذ بدء العدوان نحو 6000 طن، وذلك بدعم القيادة السياسية، والتنسيق مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» أنه خصَّص طُرقًا للتبرع لإغاثة غزة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3M0TWVMأو طلب مندوب البيت بالاتصال بالخط الساخن 15111، أو عن طريق InstaPay، أو حسابات البيت بجميع البنوك المصرية، وأن البيت مستمر في إغاثة غزة، والمشاركة في إعادة الإعمار بإذن الله.