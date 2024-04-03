اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 08:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا تستدعى السفير الإسرائيلي بعد مقتل مواطنها فى غزة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 08:41 م
بولندا تستدعى السفير الإسرائيلي بعد مقتل مواطنها فى غزة بولندا
وكالات

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أعلن نائب وزير الخارجية البولندي أندجي شينا اليوم الأربعاء استدعاء السفير الإسرائيلي لدى وارسو جاكوب ليفني إلى الوزارة بعد مقتل متطوع بولندي بغارة إسرائيلية في قطاع غزة.

وقال شينا لوكالة الأنباء البولندية "لقد قمت بدعوة السيد السفير الإسرائيلي. أريد أن أتحدث مع السيد السفير حول الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية، وكذلك حول المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية عن الحادث الذي وقع مؤخرا في قطاع غزة".

ووفقا لوكالة الأنباء، من المقرر استدعاء ليفنا لوزارة الخارجية البولندية يوم الجمعة 5 أبريل الجاري.







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استدعاء السفير الإسرائيلي ببولندا




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