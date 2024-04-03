بنى سويف تستقبل 89 سائحا من جنسيات مختلفة على متن باخرتين

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين ( فنادق عائمة) خلال رحلتيهما بين أسوان والقاهرة، وعلى متنهما فوجان قوامهما 89 من السياح متعددى الجنسيات، وكان فى استقبال الفوجين: رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم" أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحى وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، علاوة على توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها، قالت رانيا عزت مدير السياحة، إن أعضاء الفوجين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية فى بنى سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.