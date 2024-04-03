انطلاق تصفيات الموسم الثانى لمسابقة «فارس المتون» بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت تصفيات مسابقة "فارس المتون" للموسم الثاني بمنطقة الإسكندرية الازهرية بحضور وائل علي عبد الحليم، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، هناء خلف عبد الحليم، منسق المسابقة بالمنطقة.

وتستمر التصفيات التي أقيمت ببيت شباب الأزهر بسموحة، لمدة يومين، وقد اشترك في المسابقة 70 طالبًا وطالبةً من جميع معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية بجميع المراحل الدراسية بما في ذلك معاهد القراءات، وقد حدد لليوم الأول 30 مُتسابقًا ولليوم الثاني والأخير 40 مُتسابقًا.

وتعد مسابقة "فارس المتون" مسابقة علمية ثقافية، تقام سنويًا من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وتحت إشراف الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع، وتنفيذ المكتب الفني بالقطاع؛ وتهدف إلى تشجيع الطلاب على حفظ المتون الشرعية والعربية، وفهمها، وشرحها، وتأليف متون جديدة، وتتألف محاور المسابقة من ثلاثة محاور رئيسة: حفظ المتون: يشمل حفظ المتون الشرعية والعربية المقررة في المناهج الدراسية للمعاهد الأزهرية. شرح المتون: يشمل شرح المتون العلمية بشرح وافٍ وواضح، مع مراعاة قواعد اللغة العربية وأصول الشرح. تأليف المتون: يشمل تأليف متون جديدة في العلوم الشرعية والعربية، مع مراعاة شروط التأليف العلمي. وتُساهم مسابقة فارس المتون في حفظ التراث العربي والإسلامي، وتُشجّع الطلاب على الإبداع والابتكار في مجال التأليف العلمي، كما تُعزّز روح التنافس بين الطلاب، وتُساعد الطلاب على فهم العلوم الشرعية والعربية بشكل أفضل.