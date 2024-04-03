المجلس النرويجى للاجئين: تغير لهجة زعماء العالم تجاه إسرائيل تأخر شهورا

أوسلو (أ ش أ)

قال الأمين العام للمجلس النرويجى للاجئين جان إيجلاند، اليوم الأربعاء، إن التغير فى لهجة زعماء العالم تجاه إسرائيل عقب مقتل سبعة عمال إغاثة جراء غارة إسرائليلية فى غزة، كان يجب أن يحدث منذ شهور مضت.

وأضاف إيجلاند فى تصريح نقلته شبكة سكاي نيوز البريطانية، لقد قتل 200 من عمال الإغاثة الفلسطينيين، واستمر زعماء العالم في تقديم الأسلحة لهذا الغرض، كما قتل آلاف الأطفال، واستمر الزعماء أيضا في تقديم الأسلحة لهذا الغرض، ومع ذلك يبدو أنهم أدركوا أخيرا خطورة قتل الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي.

وكان سبعة عمال إغاثة يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين، قد لقوا مصرعهم جراء استهداف سيارتين تابعتين لمنظمة المطبخ المركزى العالمى، بعد انتهاء العمال من تخزين مواد إغاثية وصلت القطاع.. وعقب ذلك، أعلنت المنظمة تعليق أعمالها في غزة، مؤكدة أنها نسقت عملياتها مسبقا مع الجيش الإسرائيلي، وأن السيارتين كانتا تحملان شعار المنظمة بشكل واضح.