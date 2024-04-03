المئات يصلون التراويح فى الشارع أمام أحد مساجد مطروح ليلة 25 رمضان.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

نقل تليفزيون اليوم السابع، مساء اليوم الأربعاء، من خلال بث مباشر، أداء المئات لصلاة التراويح في ليلة 25 رمضان، في الشارع أمام مسجد الفحل، الذي يشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين يومياً، للصلاة خلف الشيخ أنس هزاع إمام المسجد صاحب الصوت المميز، الذي يجذب المئات من أهالي مطروح، ويزيد من حالة الخشوع والتضرع خلال الصلاة.

ونقلت كاميرا اليوم السابع، جانب من صلاة التراويح في الشارع، الذي تحول إلى ساحة لصلاة التراويح بعد أن امتلأ المسجد، بعد فرش الشارع بالسجاد، والصلاة في الهواء الطلق، وسط أجواء رمضانية يعمها الطمئنينة والخشوع، خاصة خلال العشرة الأواخر من الشهر الكريم، خلف الإمام الذي يتلو آيات القرآن بمهارة وصوت خاشع، ويخفف في القراءة وسط أجواء رمضانية روحانية خاشعة، ويزداد إقبال المصلين بأعداد أكبر في كل يوم عن اليوم السابق، منذ بداية شهر رمضان المبارك.

ةيذكر أن أذان العشاء بتوقيت مطروح، يأتي بعد أكثر من 15 دقيقة من أذان العشاء بتوقيت القاهرة، وتتباين مساجد مطروح فيما بينها في صلاة التراويح، من حيث طول وقصر الصلاة، فهناك مساجد تخفف في الصلاة وتنهيها في وقت أقصر من غيرها، خاصة المساجد القريبة من السوق والمنطقة التجارية، مراعاة لأصحاب المحلات التجارية وأصحاب العمل الليلي، وهناك مساجد تختم جزء من القرآن يومياً في كل صلاة تراويح، كما توجد مساجد تمتد الصلاة فيها لوقت طويل جداً، مثل مسجد الفتح معقل الدعوة السلفية في مطروح، وكل المساجد لها روادها من مئات المصلين، في أجواء رمضانية تمتاز بالخشوع والحرص على صلاة التراويح يومياً.